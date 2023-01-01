Cannon Strike هي لعبة مهارات تم إنشاؤها بواسطة QKY Games. هدفك هو ملء الدلو الموجود بالأسفل بالكرات الملونة الموجودة في ترسانتك. تهدف الذكية، واطلاق النار على المدفع وملء جميع الدلاء بالألوان. الكرات التي لا يمكنك إدخالها في الدلو ستخصم نقاطًا من نتيجتك النهائية. انطلق وشارك Cannon Strike مع أصدقائك لمقارنة نتائجك العالية! انقر أو اضغط على الشاشة لإطلاق الكرات داخل الحاوية أدناه. حدد توقيت تحركاتك وحاول ألا تضيع أي كرات. تم إنشاء Cannon Strike بواسطة QKY Games. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Flipper Dunk وHero Rescue وAvoid Dying وFire Road وPocket Hockey وNeon War.

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