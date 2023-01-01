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Dot Rush

Dot Rush

poki.com

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Dot Rush هي لعبة مهارات تم تطويرها بواسطة QKY Games. في هذه اللعبة، يمكنك التحكم في الكرات الدوارة الحمراء والزرقاء ومحاولة دمجها مع الكرات الدوارة الكرات تطلق عليهم بأقصى سرعة. اختبر ردود أفعالك عن طريق تدويرها في اللحظة المناسبة، وإلا فسوف تفقد النقاط. المضي قدما وحاول تغلب على درجاتك العالية في لعبة المهارات المذهلة هذه. تصبح لعبة Dot Rush أكثر متعة عندما تشارك اللعبة مع أصدقائك وتقارن نتائجك. انقر أو اضغط على الشاشة في اللحظة المناسبة لقلب الكرات. يمكنك الحصول على نقاط عندما تتلامس الكرات من نفس اللون مع بعضها البعض. عندما الألوان المتضادة تلامس بعضها البعض، تخسر النقاط. تم إنشاء Dot Rush بواسطة QKY Games. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: Bouncy Dunks، وPower Light، ضربة المدفع، فليبر دونك، إنقاذ البطل، تجنب الموت، طريق النار، هوكي الجيب، وحرب النيون

الموقع الإلكتروني: poki.com

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