Brutal.io هي لعبة على الإنترنت من منشئ Wings.io. انضم إلى لعبة الفيزياء الذكية ثنائية الأبعاد هذه والعب في الوقت الفعلي مع ملايين اللاعبين حول العالم. السيطرة على سيارتك ورمي المضرب الخاص بك ضد لاعبين آخرين. من السهل اللعب، من الصعب السيطرة. انقر لتحرير مضربك وانقر مرة أخرى لاستعادته. سوف يقوم الحراس الأخضرون بسرقة الطاقة منك إذا تشتت انتباهك كثيرًا. تعتمد طريقة اللعب Brutal.io على فيزياء ثنائية الأبعاد خالصة. بعد مرور بعض الوقت من اللعب، ستبدأ في تطوير إستراتيجياتك الذكية الخاصة للقبض على أعدائك، سواء كان ذلك عن طريق سحقهم بالحائط أو انتظارهم عند مدخل المنطقة المركزية أو عن طريق مفاجأتهم في المنتصف بين سيارتك ومضربك.

الموقع الإلكتروني: brutal.io

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