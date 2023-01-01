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Pixel Warfare 3

Pixel Warfare 3

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pixel Warfare 3 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب لعبة Minecraft Team Deathmatch ضد الأصدقاء واللاعبين الآخرين حول العالم! تتميز Pixel Warfare 3: Vegeta777 vs PewDiePie بخرائط وأسلوب لعب جديد. انضم إلى لعبة حالية، أو قم بإنشاء غرفتك الخاصة بقواعد فريدة. استخدم البندقية الفضائية لإلحاق أضرار فورية!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pixel Warfare 3. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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