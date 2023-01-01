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Cubic Castles

Cubic Castles

castles.cc

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cubic Castles على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

قم بالتنقيب والتصنيع والبناء في عالم واسع ومشترك عبر الإنترنت! اجمع الموارد واصنع وقم ببناء إبداعاتك الخاصة عبر الإنترنت مع الأصدقاء. العب على الفور مع لاعبين آخرين حول العالم. العب مع أصدقائك، أو قم بتكوين صداقات جديدة عبر الإنترنت. جرب اللعبة! إنه مجاني وإنشاء حساب أمر بسيط مثل إدخال اسم اللاعب الخاص بك. لا البريد الإلكتروني المطلوبة.

الموقع الإلكتروني: cubiccastles.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cubic Castles. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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