في عالم ما بعد نهاية العالم حيث تستعيد الطبيعة حقوقها. قم ببناء مخبأ وأسلحة وقم بالإحماء وأنتج طعامك الخاص لحماية نفسك من هذا العالم القاسي والعديد من الناجين الآخرين. العب مجانًا تمامًا عبر الإنترنت مع لاعبين آخرين الآن!

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