Repuls.io هي لعبة إطلاق نار متعددة اللاعبين تم إنشاؤها بواسطة Docski. قاتل عبر الإنترنت ضد لاعبين حقيقيين في عالم مفتوح كبير أثناء استكشاف مجموعة متنوعة من الأسلحة والمركبات والمعدات. يمكنك التحكم في شخصية تتحرك باستمرار، مما يجعل من الممكن المناورة وإطلاق النار في وقت واحد. نظرًا لأن كل سلاح فريد من نوعه وله نقاط القوة والضعف الخاصة به، فيمكنك بسهولة إنشاء أسلوب لعب خاص بك وتمييز نفسك عن اللاعبين الآخرين. هل أنت مستعد لتصبح أول جندي خارق معزز بالكامل في العالم؟ اذهب وانتصر أيها الجندي!

الموقع الإلكتروني: repuls.io

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