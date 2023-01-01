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1v1Battle

1v1Battle

play.1v1battle.com

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1v1Battle هي لعبة حركية إستراتيجية 'بناء وإطلاق النار' حيث تواجه لاعبين آخرين في الساحة. كن البطل في معركة 1 ضد 1، وهي لعبة إطلاق نار فريدة من نوعها من منظور الشخص الثالث ومحاكاة لاعب ضد لاعب على طراز Battle Royale ستساعدك على تدريب مهاراتك القتالية، والمعركة ضد لاعبين حقيقيين في أوضاع 1 ضد 1، وتصبح محترفًا في بناء ألعاب قتالية متعددة اللاعبين.

الموقع الإلكتروني: 1v1battle.com

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