العب الهجين النهائي من Minecraft وModern Warfare! تضعك لعبة Pixel Warfare 4 في مواجهة لاعبين آخرين حول العالم. يمكنك إنشاء غرفك المخصصة والمواجهات باستخدام مجموعات الأسلحة الفريدة. الاختباء خلف الأجسام الممتلئة لتجنب التعرض لإطلاق النار!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pixel Warfare 4. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.