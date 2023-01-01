WebCatalog
Pixel Warfare 4

Pixel Warfare 4

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pixel Warfare 4 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

العب الهجين النهائي من Minecraft وModern Warfare! تضعك لعبة Pixel Warfare 4 في مواجهة لاعبين آخرين حول العالم. يمكنك إنشاء غرفك المخصصة والمواجهات باستخدام مجموعات الأسلحة الفريدة. الاختباء خلف الأجسام الممتلئة لتجنب التعرض لإطلاق النار!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pixel Warfare 4. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Pixel Warfare 3

Pixel Warfare 3

poki.com

Pixel Warfare 5

Pixel Warfare 5

poki.com

Craftnite.io

Craftnite.io

craftnite.io

Repuls.io

Repuls.io

repuls.io

Repuls.io

Repuls.io

poki.com

Splix.io

Splix.io

splix.io

G-Switch 4

G-Switch 4

poki.com

ZEPETO

ZEPETO

now.gg

Wings.io

Wings.io

wings.io

Agar.io

Agar.io

agar.io

Pixel Smash Duel

Pixel Smash Duel

now.gg

TETR.IO

TETR.IO

tetr.io

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية