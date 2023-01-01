الزحف في جميع أنحاء العالم، والتقاط كل كتلة! يضعك Splix.io في مواجهة ثعابين أخرى في لعبة الهيمنة النهائية. في هذه المعركة متعددة اللاعبين، تتمثل مهمتك في ملء الشبكة بأكملها باللون الخاص بك. يمكنك فخ أي منطقة حرة لجعلها خاصة بك. إذا وصل أي شخص إلى المسار الحالي الخاص بك، فسوف تخسر على الفور. يريد كل ثعبان الاستيلاء على المزيد من الأراضي والوصول إلى المركز الأول. كن ذكيًا وحذرًا لتجاوز أجزاء جديدة من العالم دون التعرض للضرب! نبذة عن المبدع: Pelican Party عبارة عن تعاون بين رجلين هولنديين يقيمان في روتردام، هولندا. لقد قاموا أيضًا بإنشاء Nugget Royale وDucklings.io.

الموقع الإلكتروني: splix.io

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