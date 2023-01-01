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Splix.io

Splix.io

splix.io

اللعب على الويب

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قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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الزحف في جميع أنحاء العالم، والتقاط كل كتلة! يضعك Splix.io في مواجهة ثعابين أخرى في لعبة الهيمنة النهائية. في هذه المعركة متعددة اللاعبين، تتمثل مهمتك في ملء الشبكة بأكملها باللون الخاص بك. يمكنك فخ أي منطقة حرة لجعلها خاصة بك. إذا وصل أي شخص إلى المسار الحالي الخاص بك، فسوف تخسر على الفور. يريد كل ثعبان الاستيلاء على المزيد من الأراضي والوصول إلى المركز الأول. كن ذكيًا وحذرًا لتجاوز أجزاء جديدة من العالم دون التعرض للضرب! نبذة عن المبدع: Pelican Party عبارة عن تعاون بين رجلين هولنديين يقيمان في روتردام، هولندا. لقد قاموا أيضًا بإنشاء Nugget Royale وDucklings.io.

الموقع الإلكتروني: splix.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Splix.io. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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