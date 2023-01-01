Anycolor هي لعبة تلوين حيث يمكنك استخدام لوحات ألوان فريدة لملء الأقسام في مجموعة متنوعة من الرسومات المصممة مسبقًا. تمنحك اللعبة التحكم الكامل في كيفية ومكان استخدام كل لون، وبالتالي فإن الاحتمالات لا حصر لها. استفد من أداة التعبئة والفرشاة لتخصيص كل لوحة بشكل لا مثيل له. هناك رسومات للحيوانات والبشر والأغذية والمركبات وحتى الأفكار المجردة! يتم تحديث قائمة الرسومات باستمرار، لذلك ستجد أحيانًا رسومات جديدة للعمل عليها. هناك أيضًا لوحات إضافية يمكنك فتحها، لذا تأكد من استكشاف قائمة الألوان لاستكشافها. لا تنس تنزيل أعمالك الفنية بعد الانتهاء من تلوينها. وتأكد من مشاركة Anycolor مع أصدقائك وإظهار إبداعاتك! تم إنشاء Anycolor بواسطة Aniway، وهو فريق تطوير ألعاب مقره في فنلندا. العب لعبة مطابقة الألغاز الأخرى على Poki: Koala Bros Bashيمكنك لعب Anycolor مجانًا على Poki.يمكن لعب Anycolor على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Anycolor. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.