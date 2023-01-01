Koala Bros Bash هي لعبة مهارات حيث يمكنك استخدام ذراع الرافعة لقتل الفواكه وإطعام عائلتك. اسحب إصبعك أو المؤشر عبر نافذة اللعبة للتصويب، ثم حرره لرمي الكرة المرتدة. مهما كانت ضربات ذراعك المرتدة، فإنها تخصم نقطة من دفاعها. أي شيء يصل إلى الصفر سوف يسقط! أولا وقبل كل شيء، قم بضرب الأسلحة المرتدة الأخرى لإسقاطها وإضافتها إلى ترسانتك. ثم تهدف بعناية إلى ضرب المواقع الجميلة وإنشاء مجموعات متسلسلة. اشطف و كرر! تأكد من الانتهاء من جميع الفواكه قبل نفاد الموقت! استخدم ذراع الرافعة الخاص بك لإسقاط أكبر عدد ممكن من الفواكه. امسح كل الثمار قبل أن تمسك وتسبب لك حياة. اسحب إصبعك أو المؤشر عبر نافذة اللعبة للتصويب. تم إنشاء لعبة Koala Bros Bash بواسطة Aniway، وهو فريق تطوير ألعاب مقره في فنلندا. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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