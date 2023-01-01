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Bonk Beach Ball

Bonk Beach Ball

poki.com

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Bonk Beach Ball هي لعبة فيزياء وتوازن ثلاثية الأبعاد حيث تقوم بسحب كرة شاطئ كبيرة حولك وتوجيهها نحو الثقب الموجود داخل عوامة النجاة. أبقِ الكرة خارج الماء، وإلا فسوف تخسر الجولة! ضع في اعتبارك أن لديك عددًا محدودًا من القفزات وأن المستويات ستزداد صعوبة تدريجيًا مع تقدمك. عليك أن تولي أقصى قدر من الاهتمام لتكون الأفضل في Bonk Beach Ball. هيا، أظهر لنا كيف تتدحرج! استخدم مؤشر الماوس أو إصبعك لسحب الكرة وتحريكها. Jump - تم إنشاء كرة الشاطئ SpaceBonk بواسطة Fumingo Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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