Yarn Untangle هي لعبة ألغاز حيث تقوم بفك تشابك كرات من الخيوط بمساعدة قططك الصغيرة التي تثق بها. ما عليك سوى اختيار خيط واسحبه لتحريره من الفوضى المتشابكة. انتبه إلى لون الخيوط المتصلة. الأحمر يعني أنه متشابك، والوردي يعني أنه تم فك تشابكه، والأصفر يعني أنك قمت بفك تشابكه بنجاح. هناك وضع لا نهاية له وأيضًا أكثر من مائة من الألغاز المصممة بدقة لتتمكن من حلها، لذلك ستظل اللعبة تشعر بالانتعاش حتى بعد اللعب بها لساعات! تأكد من الحصول على تلميح إذا كنت عالقًا وغير متأكد من كيفية اجتياز المستوى. هل يمكنك إنهاء كل مستوى في Yarn Untangle؟ اضغط باستمرار على المؤشر أو إصبعك لتحديد كرة من الغزل وفك تشابكها عن طريق تحريكها. تم إنشاء Yarn Untangle بواسطة Salt Pastel Studio. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Yarn Untangle مجانًا على Poki. ويمكن لعب Yarn Untangle على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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