Green هي لعبة ألغاز حيث يختلف كل مستوى بشكل أساسي. هناك 50 لغزًا فريدًا ومصممًا بشكل جميل، وعليك التفكير خارج الصندوق لحلها جميعًا. لا تتردد في استخدام زر المصباح الكهربائي الذي سيظهر في الزاوية العلوية اليمنى إذا كنت عالقًا في أحد المستويات. لاحظ أن هناك تلميحات متعددة لكل مستوى، تأكد من قراءتها جميعًا. ما مدى سرعة إنهاء جميع المستويات الخمسين وإكمال اللون الأخضر؟ استخدم زر الماوس الأيسر للتفاعل مع اللغز. انقر فوق المصباح الكهربائي للحصول على تلميحات. تم إنشاء اللون الأخضر بواسطة Bart Bonte. تحقق من لعبتهم الأخرى Factory Balls Forever على Poki!

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