Pink هي لعبة ألغاز أنشأها Bart Bonte. في هذه اللعبة، كل مستوى فريد من نوعه. هناك 25 لغزًا مصممًا بشكل جميل، وستحتاج إلى تغيير طريقة تفكيرك لحلها جميعًا. يمكن أن يوفر لك زر المصباح الكهربائي الموجود في الزاوية العلوية اليمنى تلميحًا إذا كنت عالقًا في أحد المستويات. يمكنك استخدام زر التلميح عدة مرات إذا لزم الأمر! هل يمكنك إنهاء كل مستوى باللون الوردي؟ استخدم زر الفأرة الأيسر للتفاعل مع اللغز. انقر فوق المصباح الكهربائي للحصول على تلميحات. تم إنشاء اللون الوردي بواسطة Bart Bonte. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Sugar وSugar وSugar وSugar 2 وSugar وSugar 3 والأسود والأزرق والأخضر وFactory Balls Forever

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