WebCatalog
Words Emoji

Words Emoji

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Words Emoji على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Words Emoji هي لعبة ألغاز كلمات تم إنشاؤها بواسطة WeDoYouPlay. قم بدمج الحروف في كلمات ذات معنى وفقًا بمساعدة الرموز التعبيرية التي تراها في أسفل الصفحة. قم بالارتقاء من خلال استكمال الألغاز وتحدي نفسك حيث تصبح الكلمات أكثر صعوبة. كلما زاد عدد الكلمات التي يمكنك تخمينها، زادت العملات المعدنية التي يمكنك كسبها. إذا كنت عالقًا في لغز ما، فاستخدم زر التلميح الموجود أعلى الصفحة للكشف عن إحدى الكلمات عن طريق إنفاق العملات المعدنية التي كسبتها. Words Emoji هي الطريقة المثالية لقضاء بعض الوقت أثناء تحسين مفرداتك. انقر فوق حرف لبدء سطر، واسحب فوق الحروف الأخرى لتكوين كلمات ذات معنى. تم إنشاء Words Emoji بواسطة WeDoYouPlay. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Words Emoji. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

Word Finder

Word Finder

poki.com

Sugar Eyes

Sugar Eyes

poki.com

Word Slide

Word Slide

poki.com

Wordsmith

Wordsmith

poki.com

Word Boss

Word Boss

poki.com

WordleGame.org

WordleGame.org

wordlegame.org

Amazing Word Fresh

Amazing Word Fresh

poki.com

Spell Bee

Spell Bee

spellingbeegame.org

Nonogram

Nonogram

poki.com

Fast Typer 2

Fast Typer 2

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية