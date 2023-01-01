Words Emoji هي لعبة ألغاز كلمات تم إنشاؤها بواسطة WeDoYouPlay. قم بدمج الحروف في كلمات ذات معنى وفقًا بمساعدة الرموز التعبيرية التي تراها في أسفل الصفحة. قم بالارتقاء من خلال استكمال الألغاز وتحدي نفسك حيث تصبح الكلمات أكثر صعوبة. كلما زاد عدد الكلمات التي يمكنك تخمينها، زادت العملات المعدنية التي يمكنك كسبها. إذا كنت عالقًا في لغز ما، فاستخدم زر التلميح الموجود أعلى الصفحة للكشف عن إحدى الكلمات عن طريق إنفاق العملات المعدنية التي كسبتها. Words Emoji هي الطريقة المثالية لقضاء بعض الوقت أثناء تحسين مفرداتك. انقر فوق حرف لبدء سطر، واسحب فوق الحروف الأخرى لتكوين كلمات ذات معنى. تم إنشاء Words Emoji بواسطة WeDoYouPlay. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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