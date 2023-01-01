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Word Finder

Word Finder

poki.com

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يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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Word Finder هي لعبة حروف بأسلوب ألغاز الكلمات المتقاطعة حيث تهدف إلى إنشاء سلاسل طويلة من الحروف لتكوين كلمات أو عبارات ذات معنى. هناك ستة أوضاع لغة متاحة: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية. على الرغم من ذلك، هناك مشكلة: لديك دقيقتين فقط للتوصل إلى أكبر عدد ممكن من الكلمات! اسحب المؤشر لتكوين سلسلة حروف. حدد/اسحب - زر الماوس الأيسر يتم إنشاء أداة البحث عن الكلمات بواسطة CodeThisLab.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Word Finder. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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