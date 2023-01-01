Word Finder هي لعبة حروف بأسلوب ألغاز الكلمات المتقاطعة حيث تهدف إلى إنشاء سلاسل طويلة من الحروف لتكوين كلمات أو عبارات ذات معنى. هناك ستة أوضاع لغة متاحة: الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية. على الرغم من ذلك، هناك مشكلة: لديك دقيقتين فقط للتوصل إلى أكبر عدد ممكن من الكلمات! اسحب المؤشر لتكوين سلسلة حروف. حدد/اسحب - زر الماوس الأيسر يتم إنشاء أداة البحث عن الكلمات بواسطة CodeThisLab.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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