Word Monsters هي لعبة تفكير تركز على الكلمات تم تطويرها بواسطة Unico Studio. تجمع Word Monsters بين نوعين مختلفين معًا من خلال إنشاء تجربة ألغاز فريدة من نوعها. قم بتخمين وتكوين الكلمة الصحيحة بناءً على التلميح الذي تراه على الشاشة. إذا قمت بتكوين الكلمة الصحيحة، فسوف يأكل وحشك وينمو حجمه. أطعم وحشك مرات كافية وفي النهاية سوف يتطور إلى نوع جديد من الوحوش. استمر في تغذية وحوشك بالمعلومات واستكشف حدود تطور الحياة الذكية! كيفية اللعب: اضغط على الحرف المناسب لتكوين الكلمات وتسلسلها. كل كلمة حقيقية تكتبها ستكسبك نقاطًا حتى لو لم تكن الكلمة الصحيحة للجولة. نبذة عن المنشئ: تم إنشاء Word Monsters بواسطة Unico Studio. لدى Poki ألعاب أخرى من إنتاجها: Brain Test: Tricky Puzzles وWord City Uncrossed و4 Pics 1 Word.

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