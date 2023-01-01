Brain Test: Tricky Puzzles هي لعبة ألغاز تضم العديد من الألغاز والألغاز الصعبة. هناك أكثر من 275 مستوى من مستويات إثارة الدماغ المصممة لخداع اللاعب واختبار عقلك. فكر بقدميك وخارج الصندوق لحل هذه الألغاز. كل ما تراه على الشاشة يمكن استخدامه لحل المشكلة. جميع الأسئلة المسلية في Brain Test سوف تذهلك! استخدم مؤشر الفأرة لتحديد الأشياء وسحبها وتحريكها. تم إنشاء اختبار الدماغ: الألغاز الصعبة بواسطة Unico Studio. لديهم ألعاب أخرى على Poki: Who Is? وBrain Test 2: Tricky Stories وWord City Crossed وWord City Uncrossed و4 Pics 1 Word. هناك 275 مستوى في Brain Test: Tricky Puzzles.

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