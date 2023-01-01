Brain Test 3: Tricky Quests هي لعبة ألغاز تحتوي على العشرات من الأسئلة والألغاز الصعبة المصحوبة بشخصيات ملونة وقصص أصلية. في الجزء الثالث من سلسلة تمارين الدماغ هذه، تتيح لك الألغاز الجديدة المشاركة في المغامرة وتشكيل القصة. اهزم المجرمين، وتسلل عبر أتباعك، وحلّق بالطائرات، واصنع الجرعات، وواجه المومياوات، وغير ذلك الكثير! يجب أن تفكر بقدميك وخارج الصندوق لحل هذه الألغاز الإبداعية. كل ما تراه على الشاشة يمكن أن يكون التلميح السري لحل المشكلة. قم بتدريب عقلك باستخدام Brain Test 3: Tricky Quests وأظهر لأصدقائك أنك عبقري حقيقي! استخدم مؤشر الماوس أو إصبعك لتحديد الكائنات وسحبها وتحريكها. تم إنشاء لعبة Brain Test 3: Tricky Quests بواسطة Unico Studio، وهي لعبة استوديو تطوير مقره في الولايات المتحدة. العب ألعاب التفكير الأخرى الخاصة بهم على Poki: Brain Test: Tricky Puzzles وBrain Test 2: Tricky Stories, Who Is? وWord City Crossed وWord City Uncrossed و4 Pics 1 Word وWord Monstersيمكنك لعب Brain Test 3: Tricky Quests على جهازك متصفح بدون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki. يحتوي Brain Test 3: Tricky Quests على أكثر من 40 مستوى، بالإضافة إلى العديد من مستويات المكافآت السرية. نعم. انقر أو اضغط على أيقونة العدسة المكبرة لعرض التلميحات. يحتوي كل مستوى على كميات مختلفة من التلميحات. انقر أو اضغط على أيقونة الفيديو المكافأة في أسفل الصفحة لتخطي المستوى الذي كنت عالقًا فيه. أليكس هو بطل الرواية لدينا والبطلة الرئيسية في لعبة Brain Test الثالثة. أليكس يحاول للحصول على جواهر القوة الستة من أجل إنقاذ والدها المحتضر.

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