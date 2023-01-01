WebCatalog
Brain Test 3: Tricky Quests

Brain Test 3: Tricky Quests

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Brain Test 3: Tricky Quests على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Brain Test 3: Tricky Quests هي لعبة ألغاز تحتوي على العشرات من الأسئلة والألغاز الصعبة المصحوبة بشخصيات ملونة وقصص أصلية. في الجزء الثالث من سلسلة تمارين الدماغ هذه، تتيح لك الألغاز الجديدة المشاركة في المغامرة وتشكيل القصة. اهزم المجرمين، وتسلل عبر أتباعك، وحلّق بالطائرات، واصنع الجرعات، وواجه المومياوات، وغير ذلك الكثير! يجب أن تفكر بقدميك وخارج الصندوق لحل هذه الألغاز الإبداعية. كل ما تراه على الشاشة يمكن أن يكون التلميح السري لحل المشكلة. قم بتدريب عقلك باستخدام Brain Test 3: Tricky Quests وأظهر لأصدقائك أنك عبقري حقيقي! استخدم مؤشر الماوس أو إصبعك لتحديد الكائنات وسحبها وتحريكها. تم إنشاء لعبة Brain Test 3: Tricky Quests بواسطة Unico Studio، وهي لعبة استوديو تطوير مقره في الولايات المتحدة. العب ألعاب التفكير الأخرى الخاصة بهم على Poki: Brain Test: Tricky Puzzles وBrain Test 2: Tricky Stories, Who Is? وWord City Crossed وWord City Uncrossed و4 Pics 1 Word وWord Monstersيمكنك لعب Brain Test 3: Tricky Quests على جهازك متصفح بدون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki. يحتوي Brain Test 3: Tricky Quests على أكثر من 40 مستوى، بالإضافة إلى العديد من مستويات المكافآت السرية. نعم. انقر أو اضغط على أيقونة العدسة المكبرة لعرض التلميحات. يحتوي كل مستوى على كميات مختلفة من التلميحات. انقر أو اضغط على أيقونة الفيديو المكافأة في أسفل الصفحة لتخطي المستوى الذي كنت عالقًا فيه. أليكس هو بطل الرواية لدينا والبطلة الرئيسية في لعبة Brain Test الثالثة. أليكس يحاول للحصول على جواهر القوة الستة من أجل إنقاذ والدها المحتضر.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Brain Test 3: Tricky Quests. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Brain Test 2: Tricky Stories

Brain Test 2: Tricky Stories

poki.com

Brain Test: Tricky Puzzles

Brain Test: Tricky Puzzles

poki.com

Who Is?

Who Is?

poki.com

Word City Uncrossed

Word City Uncrossed

poki.com

Word City Crossed

Word City Crossed

poki.com

Word Slide

Word Slide

poki.com

Logic Master 1

Logic Master 1

poki.com

4 Pics 1 Word

4 Pics 1 Word

poki.com

Word Monsters

Word Monsters

poki.com

Brain Dozer

Brain Dozer

poki.com

Octa FRVR

Octa FRVR

octa.frvr.com

WordPlays

WordPlays

wordplays.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية