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Brain Test 2: Tricky Stories

Brain Test 2: Tricky Stories

poki.com

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Brain Test 2: Tricky Stories هي لعبة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Unico Studio. قم بتمرين عقلك بمئات الأسئلة والألغاز الصعبة! في لعبة الذكاء الجديدة هذه، تحتوي الألغاز على قصص ذات شخصيات ملونة. اهزم الأسد الملك مع القط توم، وقم بزراعة مزرعتك مع إميلي، واصطاد الوحوش مع جو. فكر بقدميك وخارج الصندوق لحل هذه الألغاز. كل ما تراه على الشاشة يمكن استخدامه لحل المشكلة. قم بتدريب عقلك باستخدام Brain Test 2: Tricky Stories وأظهر لأصدقائك أنك عبقري حقيقي! استخدم مؤشر الماوس أو إصبعك لتحديد الكائنات وسحبها وتحريكها. تم إنشاء Brain Test 2: Tricky Stories بواسطة Unico Studio. العب ألعاب الألغاز الأخرى الخاصة بهم على Poki: Brain Test: Tricky Puzzles, Who Is?, Word City Crossed, Word City Uncrossed, 4 Pics 1 Word وWord Monsters

الموقع الإلكتروني: poki.com

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