Brain Test: Tricky Words هي لعبة ألغاز كلمات، وهي جزء من سلسلة Brain Test الشهيرة. هذه المرة سيتم تحدي عقلك ومفرداتك! تخمين الكلمات الصحيحة بناء على الصور المعروضة. هناك أكثر من 100 مستوى في انتظارك. استعد للتفكير بشكل إبداعي وحل هذه الألغاز. العب اختبار الدماغ: الكلمات الصعبة مع أصدقائك لمعرفة من هو العبقري الحقيقي!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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