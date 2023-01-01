Logic Master 1 هي لعبة تفكير حيث سيتم تقديم العديد من الألغاز الصعبة والصعبة التي ستختبر عقلك وتجبرك على التفكير خارج الصندوق. خلف الرسومات الجميلة المرسومة باليد والموسيقى الممتعة تنتظرك العديد من الأسئلة الصعبة! هذه ليست نوعية الأسئلة التي تراها كل يوم، لذا فكر جيدًا قبل الإجابة عليها! حتى لو شعرت أنك تعرف الإجابة، عليك قراءة السؤال مرة أخرى لأن اللعبة قد تتطلب منك التفكير من منظور آخر. لقد تم تصميمها جميعًا لتنشيط ذاكرتك وانتباهك وقدرتك على التفكير بطرق غير تقليدية! يمكن أن يساعدك أيضًا على تحسين ذاكرتك ومعالجتك البصرية وشكل قطارك وتنسيق الألوان! ستقوم اللعبة أيضًا بتقييم مدى سرعة وكفاءة إجابتك على هذه الأسئلة حتى تتمكن من تحديد كيفية تقييم اللعبة لنقاط انتباهك. لا تنس أنه يمكنك دائمًا الحصول على تلميح إذا كنت عالقًا في أحد المستويات! لا تحتاج إلى أن يكون لديك معدل ذكاء مرتفع أو أن تكون عبقريًا مثل أينشتاين لتتفوق في هذه اللعبة، ولكننا نشجعك على لعبها حتى لو كنت عبقريًا! انقر أو اضغط على الإجابة التي تظهر على شاشتك لتحديدها. 1 تم إنشاؤه بواسطة Unico Studio. إنهم الأشخاص الذين يقفون وراء ألعاب الألغاز الأسطورية مثل Brain Test: Tricky Puzzles، وBrain Test 2: Tricky Stories، وBrain Test 3: Tricky Quests، Who Is؟، وWord City Crossed، وWord City Uncrossed، و4 Pics 1 Word، وWord MonstersYou. يمكنك لعب Logic Master 1 مجانًا على Poki. يمكن لعب Logic Master 1 على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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