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Pop It Master

Pop It Master

poki.com

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Pop It Master هي لعبة ألغاز مريحة عبر الإنترنت. تعتمد اللعبة على ألعاب Pop It الشهيرة. في هذه اللعبة، هدفك هو الضغط على البوبت لفرقعها وفتح لعبة ملونة. انتبه لتفجير كل فقاعة ولا تترك شيئًا خلفك! إذا قمت بجمع المجموعة الكاملة المكونة من 80 لعبة تململ، فيمكنك فتح الوضع السري. هل أنت مستعد لتجربة ظهور رقمية مرضية؟ انطلق واستمتع بالأصوات والمشاعر المهدئة الواقعية التي يقدمها Pop It Master! تم إنشاء Pop It Master بواسطة Rad Brothers. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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