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Perfect Peel

Perfect Peel

poki.com

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Perfect Peel هي لعبة محاكاة تمنحك شعورًا مُرضيًا بتقشير الفواكه والخضروات دون أن تتسخ يديك. لديك مجموعة مختارة تتكون من مئات الفواكه والخضروات والعناصر الخاصة التي يمكنك فتحها وتقشيرها. ستربح أيضًا نقاطًا يمكنك إنفاقها لفتح أدوات القطع الجديدة. سيمنحك Perfect Peel تجربة تقشير مرضية ومريحة في نهاية المطاف. انطلق وقشر كل ما ترميه هذه اللعبة عليك! التقشير - (اضغط باستمرار) زر الماوس الأيسر، تم إنشاء "Perfect Peel" بواسطة FOMO Games. العب ألعاب المحاكاة الأخرى الخاصة بهم على Poki مجانًا: Doctor Hero وScrew Factory وCookie Master وWoodcraft.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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