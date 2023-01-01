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Cookie Master

Cookie Master

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Cookie Master على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Cookie Master هي لعبة محاكاة حيث تقوم بتصميم وتزيين أنواع مختلفة من ملفات تعريف الارتباط وبيعها لعملائك. حاول تقديم إبداعات تتوافق مع رغبات العملاء، وستصبح خبيرًا بارزًا في ملفات تعريف الارتباط في وقت قصير جدًا! ومع تقدمك في اللعبة، ستتمكن من الوصول إلى أدوات أفضل لتخصيص الحلويات الخاصة بك بشكل أكبر. ارتدي قبعة الشيف الخاصة بك واحصلي على جميع أدوات مطبخك، لأن Cookie Master هي أفضل طريقة لإنشاء ملفات تعريف الارتباط التي تحلم بها دون إفساد المطابخ الحقيقية. استمتع ولا تنس أن تُظهر لأصدقائك إبداعاتك الرائعة! استخدم مؤشر الماوس لتحديد الكائنات وسحبها وتحريكها. تم إنشاء برنامج Cookie Master بواسطة FOMO Games. تحقق من ألعابهم الأخرى Doctor Hero وPerfect Peel and Screw Factory على Poki!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Cookie Master. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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