Cookie Master هي لعبة محاكاة حيث تقوم بتصميم وتزيين أنواع مختلفة من ملفات تعريف الارتباط وبيعها لعملائك. حاول تقديم إبداعات تتوافق مع رغبات العملاء، وستصبح خبيرًا بارزًا في ملفات تعريف الارتباط في وقت قصير جدًا! ومع تقدمك في اللعبة، ستتمكن من الوصول إلى أدوات أفضل لتخصيص الحلويات الخاصة بك بشكل أكبر. ارتدي قبعة الشيف الخاصة بك واحصلي على جميع أدوات مطبخك، لأن Cookie Master هي أفضل طريقة لإنشاء ملفات تعريف الارتباط التي تحلم بها دون إفساد المطابخ الحقيقية. استمتع ولا تنس أن تُظهر لأصدقائك إبداعاتك الرائعة! استخدم مؤشر الماوس لتحديد الكائنات وسحبها وتحريكها. تم إنشاء برنامج Cookie Master بواسطة FOMO Games. تحقق من ألعابهم الأخرى Doctor Hero وPerfect Peel and Screw Factory على Poki!

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