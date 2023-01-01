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Crush It!

Crush It!

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Crush It! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

اسحقها! هي لعبة أركيد تم إنشاؤها بواسطة ستوديو السكات. ابدأ مصنع العصير الخاص بك حيث تحتاج إلى سحق الفواكه بالطريقة القديمة: باستخدام قبضات يدك! لكمة أنواع مختلفة من الفواكه وصناديق الكنوز على الحزام الناقل لكسب المال. تجنب لكمة القنابل، لأنها سوف تكلفك الحياة. يمكنك إنفاق الأموال التي كسبتها على أنواع جديدة من الفواكه، وحتى على إكسسوارات رائعة ليدك. المضي قدما وإعطائها اللعب. سوف تذهب الموز فوق Crush It!Punch - اضغط على زر الماوس الأيسر أو شريط المسافة Crush It! تم إنشاؤه بواسطة استوديو السكات. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: James Gun وGround Digger وSweet Run وThrow It Higher!

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Crush It!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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