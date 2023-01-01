اسحقها! هي لعبة أركيد تم إنشاؤها بواسطة ستوديو السكات. ابدأ مصنع العصير الخاص بك حيث تحتاج إلى سحق الفواكه بالطريقة القديمة: باستخدام قبضات يدك! لكمة أنواع مختلفة من الفواكه وصناديق الكنوز على الحزام الناقل لكسب المال. تجنب لكمة القنابل، لأنها سوف تكلفك الحياة. يمكنك إنفاق الأموال التي كسبتها على أنواع جديدة من الفواكه، وحتى على إكسسوارات رائعة ليدك. المضي قدما وإعطائها اللعب. سوف تذهب الموز فوق Crush It!Punch - اضغط على زر الماوس الأيسر أو شريط المسافة Crush It! تم إنشاؤه بواسطة استوديو السكات. العب ألعابهم غير الرسمية الأخرى على Poki: James Gun وGround Digger وSweet Run وThrow It Higher!

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