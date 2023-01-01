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Cat's Party

Cat's Party

poki.com

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Cat's Party هي لعبة مهارة تعتمد على الفيزياء حيث تلعب دور قطة وحيدة في المدينة المظلمة تحاول شق طريقها إلى بر الأمان مع رفاقها من القطط. هناك حفلة قطط على السطح ومهمتك هي الوصول إليها. اسحب المؤشر أو إصبعك وحرره لإرسال القطة إلى الأعلى. تمسك بعتبات النوافذ، والمنصات، والأنابيب، وأي شيء يمكنك التمسك به - واقفز أعلى! كن حذرًا لأن الطريق إلى القمة ليس سهلاً: ستواجه عوائق متحركة ومنصات تختفي وبشرًا غير ودودين سيدفعونك من شرفتهم. تأكد من التقاط قطع الطعام المتناثرة حولك حتى تتمكن من شراء الجلود الرائعة لقطتك! شارك حفلة القطط مع أصدقائك وحافظ على الحفلة حية! اسحب المؤشر أو إصبعك وحرره لإرسال القطة إلى الأعلى. قم بالوصول إلى حفلة الشرفة في الأعلى دون أن تسقط. تم إنشاء Cat's Party بواسطة Sakkat Studio. لديهم العديد من ألعاب التفكير والإدارة الأخرى على Poki: إنه وقت القصة!، Sweet Run، James Gun، Crush It!، Ground Digger، Throw It Higher! و Descentيمكنك لعب Cat's Party مجانًا على Poki. ويمكن لعب Cat's Party على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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