Sausage Flip هي لعبة أركايد حيث يمكنك تجربة التحدي الفريد المتمثل في رمي النقانق بأعين خادعة. يمكنك اللعب عن طريق سحب إصبعك أو الماوس إلى الخلف للتصويب، ثم إطلاقه لإطلاق النار على النقانق. ولكن كن حذرًا - فاللعبة ليست بسيطة كما تبدو. أنت بحاجة للوصول إلى خط النهاية دون السقوط من على المنصة المليئة بالأشياء المفاجئة ولكنها غالبًا ما تكون غادرة مثل السيارات الصاروخية والكتل الناعمة والأدوات الدوارة وغير ذلك الكثير! مع استمرارك في اللعب، ستفتح العديد من الأشكال والأزياء الرائعة لتصميم النقانق الخاصة بك بالطريقة التي تريدها. لا تنس مشاركة اللعبة مع أصدقائك وإظهار للجميع من هو الكلب الأفضل (المثير)! اسحب إصبعك أو الماوس إلى الخلف للتصويب، ثم حررها لإطلاق النار. تم إنشاء Sausage Flip بواسطة Madbox. لديهم ألعاب مهارة أسطورية أخرى على Poki: Stickman Hook وParkour Race وIdle Ants وZen Blocks. يمكنك لعب Sausage Flip مجانًا على Poki. يمكنك لعب Sausage Flip على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Sausage Flip. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.