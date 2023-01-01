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Parkour Jump

Parkour Jump

poki.com

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Parkour Jump هي لعبة الباركور النهائية، التي طورتها Gametornado، مبتكر اللعبة الناجحة Short Life! في لعبة Parkour Jump، ستقفز من مستوى إلى آخر، وتؤدي قفزات وتقلبات وحركات مثيرة متزايدة الصعوبة بينما تتفادى العوائق الدموية من حولك. العب لعبة Parkour Jump على Poki مجانًا في متصفحك واستمتع بوقت ممتع! سيقضي عشاق ألعاب الباركور وقتًا ممتعًا في إكمال هدف كل مستوى، مما قد يكسبك المال لإنفاقه على الترقيات والمهارات والمزيد. افتح شخصيات وتخصيصات قفز الباركور الجديدة لإظهار مهاراتك الفريدة في لعبة الوجه!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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