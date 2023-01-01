Eugene's Life

حياة يوجين هي لعبة منصة تم إنشاؤها بواسطة Gametornado. انغمس في عالم البلاستيسين الملون! أنت شخصية من الطين مكلفة بإنقاذ العالم. قم بتضخيم نفسك، والقفز، والضغط، والقفز لتجاوز العوائق الخطيرة. استخدم عقلك لحل ألغاز بسيطة ولكنها صعبة للوصول إلى العلم النهائي. هناك مجموعة متنوعة من الأدوات والآلات والآليات وصناديق التروس والينابيع والرافعات وأكثر من ذلك بكثير في هذه اللعبة. هل أنت مستعد لهذه المغامرة المرنة الملحمية؟ تحرك - سهم A/D أو سهم يسار/يمين تضخيم - سهم W أو سهم لأعلى هبوط - سهم S أو سهم لأسفل تم إنشاء حياة يوجين بواسطة Gametornado. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Short Life وShort Life 2 وShort Ride وRio Rex وParkour Jump وLucky Life وDeath Chase وBow Mania وJelly Cat.

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