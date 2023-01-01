Short Ride هي لعبة على الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة استوديو الألعاب Gametornado. في هذه اللعبة عليك تفادي المخاطر وجمع النجوم ومحاولة النجاة من الدمار. Short Ride هو تكملة للعبة Short Life الشهيرة. اركب دراجتك وساعد متسابقك البائس على رؤية يوم آخر! مفاتيح الأسهم لليسار ولليمين / A، D - حرك لليسار ولليمين للأعلى / W - لتسريع شريط المسافة - اصعد / للنزول من الدراجة - تأكد من التحكم في اتجاه الدراجة كما هو موضح وكذلك السرعة. - تمامًا مثل Short Life، يحتوي كل مستوى على 3 نجوم لجمعها. احصل عليها للحصول على مكافآت! - طالما أن دراجتك لا تزال بها عجلات، يمكنك ركوبها، حتى لو سقطت. تم إنشاء Short Ride بواسطة Gametornado ومقرها في جمهورية التشيك. إنها الدفعة الثانية Short Life وParkour Jump وBow Mania وLucky Life. الألعاب الأخرى لهذا المبدع هي Rio Rex، وl-a-rex، وny-rex، وlondon-rex، وDeath Chase.

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