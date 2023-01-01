Mini Train هي لعبة ألغاز حيث تقوم بسحب الكتل والأشكال المنتشرة حول المنصة من أجل إفساح المجال أمام القطار القادم. هذه القطع هي القطع الضرورية التي تشكل مسار القطار، وأنت وحدك من يستطيع مساعدة القطار في الوصول إلى وجهته. استخدم الماوس أو اضغط لفترة طويلة بإصبعك لالتقاط كتلة وتحريكها أينما تريد عن طريق سحبها عبر الشاشة. يمكن أن تساعد مفاتيح الأسهم في الحفاظ على بعض التوازن في وحدات البناء الخاصة بك، ومن المهم تحديد المكان الذي تمسك فيه بالشكل من أجل تحويله إلى المقدار المناسب. عندما تقوم بسحب القطع إلى مكانها بحيث يمكن للقطار أن يتحرك من اليسار إلى اليمين دون أن يتضرر، يمكنك الضغط على زر التشغيل لبدء القطار. هل يمكنك مساعدة قطارنا البطل على إنهاء رحلته في جميع المستويات المصممة بعناية في Mini Train؟ لا تنس مشاركة تجربة المنصة هذه مع أصدقائك وحل هذه الألغاز معًا كفريق واحد! قم بسحب وإسقاط الأشكال المنتشرة حول المنصة من أجل توفير طريقة سلسة للقطار القادم. تم إنشاء Mini Train بواسطة Gametornado، استنادًا إلى في جمهورية التشيك. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Short Life 2، وBow Mania، وDeath Chase، وEugene's Life، وJelly Cat، وLucky Life، وParkour Jump، وRio Rex، وShort Life، وShort Ride. تشمل أعمال الاستوديو الأخرى Rio Rex وLA Rex وNY Rex وLondon Rex. يمكنك لعب Mini Train مجانًا على Poki. ويمكن لعب Mini Train على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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