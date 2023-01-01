WebCatalog
Zen Blocks

Zen Blocks

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Zen Blocks على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Zen Blocks هي لعبة ألغاز حيث تقوم بتكديس كتل من مواد وأشكال مختلفة لإنشاء أشكال جميلة. يحتوي كل مستوى على مجموعة من الكتل التي يجب تكديسها بطريقة تظل ثابتة لمدة ثلاث ثوانٍ. لا توجد طريقة صحيحة لتكديس هذه الكتل، لذا لا تتردد في اللعب بأمان أو المخاطرة إذا كنت تشعر بالمغامرة. استخدم قواعد الفيزياء لصالحك ولا تدع أيًا من القطع تسقط في الماء، لأن ذلك سيكلفك حياتك. لكن لا تقلق، يمكنك دائمًا إعادة تشغيلها وتجربة تقنيات مختلفة! مثل اسمها، تقدم Zen Blocks تجربة لعب مريحة وخالية من التوتر. اضغط باستمرار على مؤشر الماوس (انقر مع الاستمرار على الأجهزة التي تعمل باللمس) لالتقاط كتلة ثم حرّرها لإسقاط الكتلة. تم إنشاء Zen Blocks بواسطة Madbox، وهي شركة تطوير ألعاب استوديو مقره في فرنسا. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Stickman Hook وParkour Race وIdle Ants. يمكن لعب Zen Blocks على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zen Blocks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Stickman Parkour 2: Lucky Block

Stickman Parkour 2: Lucky Block

poki.com

Stickman Hook

Stickman Hook

poki.com

Stickman Parkour Skyland

Stickman Parkour Skyland

poki.com

Solitaire

Solitaire

poki.com

Sausage Flip

Sausage Flip

poki.com

Blockins

Blockins

poki.com

Parkour Race

Parkour Race

poki.com

1010 Color Match

1010 Color Match

poki.com

Lines to Fill

Lines to Fill

poki.com

Spider Solitaire

Spider Solitaire

poki.com

Infinity Loop

Infinity Loop

poki.com

11-11

11-11

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية