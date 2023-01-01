Zen Blocks هي لعبة ألغاز حيث تقوم بتكديس كتل من مواد وأشكال مختلفة لإنشاء أشكال جميلة. يحتوي كل مستوى على مجموعة من الكتل التي يجب تكديسها بطريقة تظل ثابتة لمدة ثلاث ثوانٍ. لا توجد طريقة صحيحة لتكديس هذه الكتل، لذا لا تتردد في اللعب بأمان أو المخاطرة إذا كنت تشعر بالمغامرة. استخدم قواعد الفيزياء لصالحك ولا تدع أيًا من القطع تسقط في الماء، لأن ذلك سيكلفك حياتك. لكن لا تقلق، يمكنك دائمًا إعادة تشغيلها وتجربة تقنيات مختلفة! مثل اسمها، تقدم Zen Blocks تجربة لعب مريحة وخالية من التوتر. اضغط باستمرار على مؤشر الماوس (انقر مع الاستمرار على الأجهزة التي تعمل باللمس) لالتقاط كتلة ثم حرّرها لإسقاط الكتلة. تم إنشاء Zen Blocks بواسطة Madbox، وهي شركة تطوير ألعاب استوديو مقره في فرنسا. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Stickman Hook وParkour Race وIdle Ants. يمكن لعب Zen Blocks على سطح المكتب وعلى هاتفك المحمول مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Zen Blocks. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.