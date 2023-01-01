Solitaire هي لعبة ورق تم إنشاؤها بواسطة Infinity Games. هدفك في هذه اللعبة هو تجميع الأوراق في المجموعة بترتيب تصاعدي أو تنازلي. تأكد من المتابعة دائمًا باللون المعاكس! انقر على المصباح الكهربائي وأيقونات التلميحات الأخرى للحصول على المساعدة عندما تكون عالقًا. يمكنك حتى تعديل البطاقات مجانًا! انطلق واستمتع بتجربة Solitaire المريحة هذه على سطح المكتب والهاتف المحمول على Poki! استخدم الماوس أو لوحة التتبع لاختيار البطاقة التي تريد لعبها. تم إنشاء لعبة Solitaire بواسطة Infinity Games. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Infinity Loop، Infinity Loop: Hex، دمج الأشكال، الأشكال، الطاقة، Spider Solitaire، Sudoblocks، Wood Blocks 3D

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