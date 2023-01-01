Stickman Climb 2 هي لعبة منصة Stickman حيث يجب عليك موازنة نفسك باستخدام الفأس والوصول إلى العلم في نهاية المستوى. هناك أفخاخ ومسامير خطيرة في طريقك، لذا كن حذرًا وانتبه إلى نقاط التفتيش. يمكنك تخصيص الصورة الرمزية لـ Stickman الخاصة بك عن طريق فتح ألوان وأوعية وأسلحة جديدة. يمكنك لعب Stickman Climb 2 بمفردك أو التسابق ضد صديقك محليًا! استخدم فأسك للتحرك حول المسرح. قم بالوصول إلى العلم لإنهائه. التحرك - A / DRespawn - RMove - مفاتيح الأسهم لليسار / لليمين Respawn - تم إنشاء EnterStickman Climb 2 بواسطة No Pressure Studios. العب ألعابهم الأسطورية الأخرى على Poki: Stickman Climb! وBossy Toss وShape Rush يمكنك لعب Stickman Climb 2 باستخدام سطح المكتب والأجهزة المحمولة لديك على Poki. العبها في المنزل أو أثناء التنقل! يمكنك لعب Stickman Climb 2 بدون تثبيت أو تنزيل مجانًا على Poki.نعم. يمكنك تخصيص شخصيتك في Stickman Climb 2 بأزياء وجلود وأدوات وإكسسوارات جديدة والمزيد!

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