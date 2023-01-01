Funny Shooter 2 هي لعبة FPS (تصويب من منظور الشخص الأول) ثلاثية الأبعاد حيث تقوم بإطلاق النار على أعداء مخيفين ومضحكين باستخدام مجموعة واسعة من الأسلحة الموجودة في ترسانتك. سوف يظهر الأعداء على مراحل ويقدم كل مستوى تقريبًا شيئًا جديدًا ومثيرًا سواء كان عدوًا جديدًا أو رئيسًا أو ترقيات أو أسلحة. يمكنك الوصول إلى جميع أنواع الأسلحة المجنونة، والبنادق، وقذائف الآر بي جي، وقاذفات القنابل اليدوية، والمسدسات، والبازوكا، والقناصين، والبنادق، وحتى الجلود لتخصيصها! تأكد من إكمال الإنجازات والتحديات لكسب بعض العملات الإضافية للمساعدة في تسهيل تقدمك. لا تنس ترقية مهاراتك مثل الصحة ومغناطيس العملات المعدنية وتأثير القنبلة اليدوية. العب Funny Shooter 2 الآن وأظهر لنا أنه يمكنك هزيمة كل رئيس في اللعبة! تم إنشاء Funny Shooter 2 بواسطة GoGoMan. العب ألعاب الحركة الأخرى الخاصة بهم على Poki: Huggy Wuggy Shooter وNeon Flytron: Cyberpunk RacerFunny Shooter 2 مجانية للعب على Poki.Funny Shooter 2 قابلة للعب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

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