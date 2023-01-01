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Battle Forces

Battle Forces

poki.com

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Battle Force هي لعبة إطلاق نار ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة Full Hp ltd. انغمس في تجربة FPS الواقعية هذه والعب ضد أناس حقيقيين. هناك 6 أبطال فريدين بقصص درامية، وترسانة ضخمة من الأسلحة، والتعديلات، والقدرات الخاصة، والجلود، وغير ذلك الكثير! قم بدعوة أصدقائك لجولة لتحقيق أقصى قدر من المتعة! تم إنشاء Battle Forces بواسطة شركة Full HP ltd. العب ألعابهم الأخرى سريعة الوتيرة على Poki: Mad GunZ وFury Wars وBlocky Cars وRun and Gun

الموقع الإلكتروني: poki.com

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