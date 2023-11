Battle Force هي لعبة إطلاق نار ثلاثية الأبعاد عبر الإنترنت تم إنشاؤها بواسطة Full Hp ltd. انغمس في تجربة FPS الواقعية هذه والعب ضد أناس حقيقيين. هناك 6 أبطال فريدين بقصص درامية، وترسانة ضخمة من الأسلحة، والتعديلات، والقدرات الخاصة، والجلود، وغير ذلك الكثير! قم بدعوة أصدقائك لجولة لتحقيق أقصى قدر من المتعة! تم إنشاء Battle Forces بواسطة شركة Full HP ltd. العب ألعابهم الأخرى سريعة الوتيرة على Poki: Mad GunZ وFury Wars وBlocky Cars وRun and Gun

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Battle Forces. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.