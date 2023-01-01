Kirka هي لعبة FPS تنافسية متعددة اللاعبين عبر الإنترنت وبطيئة الوتيرة في المتصفح. ارتقِ إلى المستوى الأعلى، واربح المظاهر والمكافآت، وانضم إلى عشيرة وقاتل في حرب العشيرة.

الموقع الإلكتروني: kirka.io

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