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Krunker FRVR

Krunker FRVR

krunker.io

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Krunker.io هي لعبة ويب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت ثلاثية الأبعاد، حيث يتعين عليك القتال ضد خصومك بأسلحة مختلفة. ستلعب هذه اللعبة بصفتك مطلق النار من منظور الشخص الأول (FPS) ويمكنك الانضمام إلى أوضاع لعب متعددة: كن ملك التل في لعبة مجانية للجميع، أو تعاون مع زملائك في الفريق للفوز في مباراة جماعية حتى الموت. بجانب أوضاع اللعب هذه، يمكنك أيضًا الانضمام إلى أوضاع اللعب المخصصة. اختر من بين فئات مختلفة، على سبيل المثال، العميل، والعداء، والصياد، والمزيد. كل فئة تأتي بمظاهر وأسلحة مختلفة. يمكن أن تتراوح الأسلحة من البنادق الهجومية إلى القناصين والبنادق والمسدسات وحتى قاذفات الصواريخ! في Kurnker.io، يمكنك تشغيل الخرائط الافتراضية، ولكن يمكنك أيضًا تشغيل الخرائط التي أنشأها المجتمع. تتميز لعبة Krunker.io بأنها سريعة الوتيرة ولديها شعور مماثل للعبة Counter-Strike. تتبع نسبة K/D الخاصة بك، والانتصارات، والنتائج، وأظهر مدى قدرتك التنافسية. تحدي أصدقائك هنا على Poki للتغلب على نتائجك. يمكنك تشغيل Krunker.io على جهاز الكمبيوتر والجهاز اللوحي والهاتف المحمول دون تنزيله.

الموقع الإلكتروني: krunker.io

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