WebCatalog
BuildNow GG

BuildNow GG

crazygames.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من BuildNow GG على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

BuildNow GG هي لعبة بناء وإطلاق نار عبر الإنترنت تتميز بأوضاع لعب وأسلحة وخرائط مختلفة. قم ببناء وصقل مهاراتك في وضع التدريب دون اتصال بالإنترنت. يعد BuildNow GG جزءًا من نوع ناشئ من الألعاب عبر الإنترنت يجمع بين البناء التكتيكي وأسلوب لعب إطلاق النار من منظور الشخص الثالث. قم بالبناء، وإطلاق النار، والاحتفال في اللعبة، يمكنك بناء المنحدرات والأسطح والجدران بأسرع ما يمكن أثناء مواجهة خصم آخر. بالنسبة للاعبين الجدد، يعد التدريب على التصويب طريقة ممتازة لتعلم عناصر التحكم الأساسية. اللعبة متاحة على الإنترنت، ولكن يمكنك أيضًا بدء مباراة خاصة مع أصدقائك في وضع الحفلة. يمكنك استضافة ما يصل إلى 6-12 لاعبًا في لعبة خاصة. السيطرة على الأسلحة الخاصة بك تغطي الأسلحة العتاد القياسي الذي تتوقعه في لعبة إطلاق النار، ويمكنك التبديل بينها أثناء القتال. يتميز التحميل بمسدس وبندقية هجومية وبندقية قنص وبندقية ومعول. تخصيص ملف التعريف الخاص بك يتميز BuildNow GG بخيارات تخصيص واسعة النطاق. يمكنك تخصيص الجودة المرئية وحد FPS وHDR والمزيد في إعدادات الرسومات. تتضمن الخيارات أيضًا تخصيصًا كاملاً لشاشة HUD حتى تتمكن من إنشاء ملف تعريف مثالي للتصوير والبناء.

الموقع الإلكتروني: battlelab-games.github.io

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ BuildNow GG. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Build & Crush

Build & Crush

poki.com

Rebels Clash

Rebels Clash

poki.com

1v1.LOL

1v1.LOL

poki.com

Shell Shockers

Shell Shockers

poki.com

Repuls.io

Repuls.io

poki.com

Top Down Battleground

Top Down Battleground

poki.com

Repuls.io

Repuls.io

repuls.io

Rooftop Snipers 2

Rooftop Snipers 2

poki.com

Skibidi Shooter

Skibidi Shooter

poki.com

PixWars 2

PixWars 2

poki.com

1v1.LOL

1v1.LOL

1v1.lol

Slay.one

Slay.one

slay.one

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية