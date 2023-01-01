BuildNow GG هي لعبة بناء وإطلاق نار عبر الإنترنت تتميز بأوضاع لعب وأسلحة وخرائط مختلفة. قم ببناء وصقل مهاراتك في وضع التدريب دون اتصال بالإنترنت. يعد BuildNow GG جزءًا من نوع ناشئ من الألعاب عبر الإنترنت يجمع بين البناء التكتيكي وأسلوب لعب إطلاق النار من منظور الشخص الثالث. قم بالبناء، وإطلاق النار، والاحتفال في اللعبة، يمكنك بناء المنحدرات والأسطح والجدران بأسرع ما يمكن أثناء مواجهة خصم آخر. بالنسبة للاعبين الجدد، يعد التدريب على التصويب طريقة ممتازة لتعلم عناصر التحكم الأساسية. اللعبة متاحة على الإنترنت، ولكن يمكنك أيضًا بدء مباراة خاصة مع أصدقائك في وضع الحفلة. يمكنك استضافة ما يصل إلى 6-12 لاعبًا في لعبة خاصة. السيطرة على الأسلحة الخاصة بك تغطي الأسلحة العتاد القياسي الذي تتوقعه في لعبة إطلاق النار، ويمكنك التبديل بينها أثناء القتال. يتميز التحميل بمسدس وبندقية هجومية وبندقية قنص وبندقية ومعول. تخصيص ملف التعريف الخاص بك يتميز BuildNow GG بخيارات تخصيص واسعة النطاق. يمكنك تخصيص الجودة المرئية وحد FPS وHDR والمزيد في إعدادات الرسومات. تتضمن الخيارات أيضًا تخصيصًا كاملاً لشاشة HUD حتى تتمكن من إنشاء ملف تعريف مثالي للتصوير والبناء.

الموقع الإلكتروني: battlelab-games.github.io

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