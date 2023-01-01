Sniper Code 2 هي لعبة ألغاز حيث يمكنك إطلاق النار على الأعداء وإكمال المهام المختلفة من مسافة بعيدة باستخدام بندقية القنص الخاصة بك. هناك العديد من المستويات الصعبة ذات المهام الإبداعية حيث لن تقوم فقط بإطلاق النار على الأشخاص، بل ستشارك في المهام التكتيكية. في بعض الأحيان يكون إطلاق النار على المصابيح والأشياء المحيطة بالبيئة كافيًا لحل الموقف دون إراقة الدماء. استخدم أيضًا رصاصاتك بطريقة إبداعية حتى لا تنفد ذخيرتك في منتصف المهمة. دقتك مهمة جدًا في هذه اللعبة، وكذلك قدرتك على التخفي. لا تنس إنفاق الأموال التي كسبتها في المتجر لتحسين مهاراتك. هل لديك ما يلزم لإنهاء كل مهمة في Sniper Code 2؟ أطلق النار - زر الماوس الأيسر تم إنشاء Sniper Code 2 بواسطة Softlitude. لديهم ألعاب مهارات مسلية أخرى على Poki: Neon Car Maze وThe Sniper Code. يمكنك لعب Sniper Code 2 مجانًا على Poki. يمكن لعب Sniper Code 2 على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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