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Neon Car Maze

Neon Car Maze

poki.com

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Neon Car Maze هي لعبة مهارات تم تطويرها بواسطة Softlitude. تحكم في السيارة واجمع كل النجوم أثناء قيادتك إلى وجهتك في متاهة نيون ملونة. سوف تصبح المتاهات أكثر تعقيدًا مع تقدمك، ولكنك ستفتح أيضًا سيارات أحدث وأكثر روعة لإضفاء الإثارة على الأشياء. هناك 50 مستوى يجب التغلب عليها للفوز بالتاج. هل يمكنك جمع كل النجوم والتغلب على أعلى الدرجات التي حققها أصدقاؤك؟ القيادة - WASD أو مفاتيح الأسهم تم إنشاء Neon Car Maze بواسطة Softlitude. العب لعبة الآركيد الأخرى الخاصة بهم على Poki: The Sniper Code

الموقع الإلكتروني: poki.com

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