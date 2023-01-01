Lethal Sniper 3D: Army Soldier هي لعبة إطلاق نار حيث الهدف هو إكمال أهداف القناص الخاصة بك. استخدم بندقيتك، واحذر من اهتزاز أنفاسك وصوب خلسة على أعدائك. احرص على عدم إضاعة الذخيرة! قفل/فتح المؤشر - L Aim/Shoot - LMBLethal Sniper 3D: Army Soldier تم إنشاؤه بواسطة PaperBunker s.r.o. إنهم المبدعون وراء The Pillar و Goat vs Zombies. قم باللعب على Poki!

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