WebCatalog
War of Caribbean Pirates

War of Caribbean Pirates

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من War of Caribbean Pirates على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

أرغههه ماتي! هل لديك ما يلزم لتكون آخر القراصنة الصامدين؟ استكشف منطقة البحر الكاريبي لهزيمة أعدائك ومواصلة سعيك في لعبة القتال بالسيف المثيرة هذه. ولكن انتبه! سيكون لكل قرية جديدة نوع خاص بها من القراصنة يتمتع بسلطاته ومهاراته الخاصة. قم بالتقطيع والصد والركض للتغلب على أعدائك والبحار المفتوحة في مغامرة القراصنة المليئة بالإثارة. ضوابط: WASD - تحرك الماوس ننظر حولنا انقر بزر الماوس الأيسر - الهجوم انقر بزر الماوس الأيمن - كتلة مفتاح المسافة - القفز التحول - العدو س - لفة ج – الانحناء L - قفل/فتح الماوس

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ War of Caribbean Pirates. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Lumberjack Story

Lumberjack Story

poki.com

Zombie Siege Outbreak

Zombie Siege Outbreak

poki.com

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

Pirates of the Caribbean: ToW

Pirates of the Caribbean: ToW

now.gg

Dragon Simulator 3D

Dragon Simulator 3D

poki.com

War Lands

War Lands

poki.com

SocCar

SocCar

poki.com

Magikmon

Magikmon

poki.com

Plundur.io

Plundur.io

poki.com

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

Lethal Sniper 3D: Army Soldier

poki.com

Pirates Flag－Caribbean Sea RPG

Pirates Flag－Caribbean Sea RPG

now.gg

Hole N' Fun

Hole N' Fun

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية