War of Caribbean Pirates

أرغههه ماتي! هل لديك ما يلزم لتكون آخر القراصنة الصامدين؟ استكشف منطقة البحر الكاريبي لهزيمة أعدائك ومواصلة سعيك في لعبة القتال بالسيف المثيرة هذه. ولكن انتبه! سيكون لكل قرية جديدة نوع خاص بها من القراصنة يتمتع بسلطاته ومهاراته الخاصة. قم بالتقطيع والصد والركض للتغلب على أعدائك والبحار المفتوحة في مغامرة القراصنة المليئة بالإثارة. ضوابط: WASD - تحرك الماوس ننظر حولنا انقر بزر الماوس الأيسر - الهجوم انقر بزر الماوس الأيمن - كتلة مفتاح المسافة - القفز التحول - العدو س - لفة ج – الانحناء L - قفل/فتح الماوس

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