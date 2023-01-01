SocCar هي لعبة مثيرة متعددة اللاعبين لكرة القدم وسباق السيارات حيث ستلعب ضد لاعبين آخرين لمعرفة الفريق الأفضل! هل سبق لك أن تساءلت كيف ستبدو كرة القدم إذا لعبت بالسيارات؟ حسنًا، تجيب SocCar على هذا السؤال، مما يوفر متعة السباق وكرة القدم في وقت واحد مع التكتيك الدفاعي الإضافي المتمثل في إطلاق النار على أعدائك! انضم إلى غرفة أو ابدأ مباراتك الخاصة مع الأصدقاء لتجربة حركة SocCar على Poki. ضوابط: WASD - القيادة الفأرة - الهدف زر الفأرة الأيسر - إطلاق النار زر الفأرة الأيمن - لفة شريط المسافة - القفز التحول - توربو عن الخالق: تم إنشاء SocCar بواسطة Martian Games. هم أيضًا منشئو Kart Wars و Westoon.

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