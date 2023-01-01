WebCatalog
SocCar

SocCar

poki.com

اللعب على الويب

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من SocCar على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

SocCar هي لعبة مثيرة متعددة اللاعبين لكرة القدم وسباق السيارات حيث ستلعب ضد لاعبين آخرين لمعرفة الفريق الأفضل! هل سبق لك أن تساءلت كيف ستبدو كرة القدم إذا لعبت بالسيارات؟ حسنًا، تجيب SocCar على هذا السؤال، مما يوفر متعة السباق وكرة القدم في وقت واحد مع التكتيك الدفاعي الإضافي المتمثل في إطلاق النار على أعدائك! انضم إلى غرفة أو ابدأ مباراتك الخاصة مع الأصدقاء لتجربة حركة SocCar على Poki. ضوابط: WASD - القيادة الفأرة - الهدف زر الفأرة الأيسر - إطلاق النار زر الفأرة الأيمن - لفة شريط المسافة - القفز التحول - توربو عن الخالق: تم إنشاء SocCar بواسطة Martian Games. هم أيضًا منشئو Kart Wars و Westoon.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ SocCar. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Kart Wars

Kart Wars

poki.com

Go Kart Go! Ultra!

Go Kart Go! Ultra!

poki.com

Archer Master 3D: Castle Defense

Archer Master 3D: Castle Defense

poki.com

Run and Gun

Run and Gun

poki.com

Lumberjack Story

Lumberjack Story

poki.com

Alien's Nest

Alien's Nest

poki.com

Space Bubbles

Space Bubbles

poki.com

Restricted Zone

Restricted Zone

poki.com

Panda Simulator 3D

Panda Simulator 3D

poki.com

Super MX - The Champion

Super MX - The Champion

poki.com

American Football Challenge

American Football Challenge

poki.com

Bubble Shooter

Bubble Shooter

poki.com

    المنتج

    الدعم

    الشركة

    الأمور القانونية

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

    سياسة الخصوصية