هل تساءلت دائمًا كيف سيكون الأمر لو كنت باندا؟ كيف تتنقل تلك الدببة الكبيرة الرقيقة ذات اللونين الأبيض والأسود في الغابة؟ حسنًا، فإن Panda Simulator 3D على Poki هي اللعبة المناسبة لك! خذ الباندا الخاص بك في التحديات، وتناول الخيزران، واكسب النقاط لترقية دبك في لعبة المحاكاة الممتعة هذه. ضوابط: WASD/مفاتيح الأسهم - التحرك التحول - تشغيل الفضاء - القفز النقر بالماوس الأيسر - هجوم

الموقع الإلكتروني: poki.com

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