هل تساءلت يومًا كيف سيكون الأمر عندما تتجول في الغابة كظبية ذات عشر نقاط أو ظبية سريعة الحركة؟ استعرض قرونك في لعبة Deer Simulator، وهي لعبة تتجول فيها حول العالم كغزال. لسوء الحظ، عليك أن تحترس من الدببة والذئاب والصيادين، ولكن يمكنك أيضًا العثور على رفيقة، وتكوين عائلة من الظباء، وجعل الغابة جميلة لذريتك. عزز نفسك وعائلتك من خلال تناول الأوراق الخضراء. يوجد أكثر من 60 نوعًا من الغزلان في العالم الحقيقي، ويتم تمثيل العديد منها في هذه اللعبة. أكمل التحديات البرية لكسب العملات المعدنية للتخصيصات. اجعل غزالتك جميلة كما تريد بعلامات فريدة.

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