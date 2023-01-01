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Idle Zoo Safari Rescue

Idle Zoo Safari Rescue

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Idle Zoo Safari Rescue هي لعبة خاملة حيث يمكنك إدارة حديقة الحيوان الخاصة بك المليئة بحيوانات السفاري الرائعة! ابدأ بالفيل، وستتمكن من فتح مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك الببغاوات والذئاب والدببة وغيرها من المفاجآت المذهلة من رحلات السفاري الأفريقية الغامضة. عزز قدرات حيواناتك وحافظ على إطعامهم جيدًا. كلما استثمرت أكثر، كلما كسبت أكثر! هل تعرف ما هو الأفضل؟ يمكنك أيضًا إطلاق سراح حيواناتك للحصول على المزيد من القوى الخضراء، مما يتيح لك فتح المزيد من الترقيات! هل أنت مستعد للغوص في عالم رحلات السفاري البري؟

الموقع الإلكتروني: poki.com

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